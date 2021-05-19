Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı - Son Dakika

Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı

19.05.2021 10:34
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı, System.String[]

Son dönemde Youtube kanalında yayınladığı videolarda öne sürdüğü iddialarla gündem yaratan Sedat Peker, magazin dünyasında da bilinen bir isim. Bir dönem Sedat Peker ile fotoğraflar çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlüler ise yaşanan son gelişmelerin ardından o kareleri tek tek silmeye başladılar.

Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİR ARAYA GELMİŞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.

HESAPLARINDA FOTOĞRAFLAR YOK

Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.

*#*856* *927*#*
Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ALİŞAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

OKTAY KAYNARCA

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ERKAN PETEKKAYA VE MEHMET ALİ ERBİL

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SİBEL CAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SERDAR ORTAÇ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

NUSRET GÖKÇE

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ASLIHAN HÜNEL VE SEDA SAYAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

İSMAİL TÜRÜT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

FERMAN TOPRAK

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

CENGİZ KURTOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

BURAK KUT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SİNAN AKÇIL

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

KİBARİYE

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ERHAN YAZICIOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

BÜLENT SERTTAŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ORHAN GENCEBAY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

YUSUF GÜNEY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

TURGAY TANÜLKÜ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EBRU GÜNDEŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

MAHMUT TUNCER

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

HAKAN ALTUN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EMEL MÜFTÜOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

IŞIN KARACA

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı

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Son Dakika Magazin Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

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