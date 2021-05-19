Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı

Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİR ARAYA GELMİŞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.

HESAPLARINDA FOTOĞRAFLAR YOK

Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.

ALİŞAN

OKTAY KAYNARCA

ERKAN PETEKKAYA VE MEHMET ALİ ERBİL

SİBEL CAN

SERDAR ORTAÇ

NUSRET GÖKÇE

ASLIHAN HÜNEL VE SEDA SAYAN

İSMAİL TÜRÜT

FERMAN TOPRAK

CENGİZ KURTOĞLU

BURAK KUT

SİNAN AKÇIL

KİBARİYE

ERHAN YAZICIOĞLU

BÜLENT SERTTAŞ

ORHAN GENCEBAY

YUSUF GÜNEY

TURGAY TANÜLKÜ

EBRU GÜNDEŞ

MAHMUT TUNCER

HAKAN ALTUN

EMEL MÜFTÜOĞLU

IŞIN KARACA

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