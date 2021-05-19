Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.
Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.*#*856* *927*#*
Son Dakika › Magazin › Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı - Son Dakika Magazin