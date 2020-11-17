Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu - Son Dakika

Alibeyköy Otogarı'ndan hareket eden bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'a giden otobüse binen kişiden şüphelenen diğer yolcular durumu polise bildirdi.

Otobüs, Dudullu terminalinde durdurulurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Otobüsten indirilen şüphelinin polise kaskında patlayıcı olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı terminalde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Gözaltına alınan yolcunun, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.