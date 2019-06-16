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Şehit babalarından şehitlik ziyareti

42 dakika önce

İzmir'de şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde oğullarının kabrini ziyaret etti.

İzmir'de şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde oğullarının kabrini ziyaret etti.
Şehit yakınları, Türk bayrakları asılı mezarlar başında dua etti. Oğullarının kabrine çiçek bırakan babalar, mezar etrafındaki kuru otları da temizledi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Oğul köyü yakınlarda 15 Eylül 2012'de askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin babası Satılmış Çiftçi, AA muhabirine, acısının halen taze olduğunu söyledi.
Babalar Günü dolayısıyla "kendisini ziyarete gelemeyen oğlunu ziyaret ettiğini" anlatan Çiftçi, "Oğlum şehit olduğunda bekardı, baba olamadı. Keşke baba olsaydı. Annesi de 2,5 yıl önce vefat etti." ifadelerini kullandı.
Oğluyla son olarak şehit düşmeden yarım saat önce telefonda görüştüğünü belirten Çiftçi, şöyle devam etti:
"Günde 3-4 kere beni arardı. Birbirimizi seviyorduk, incitmedik. Allah da onu incitmesin. O bizim en kıymetlimizdi. Her Babalar Günü'nde gelirim, gün aşırı buradayım zaten. 7 senedir burayı yol ettik. Başka gidecek yerimiz yok. Burada mezarını temizliyorum. Kendi kendime konuşurum, oğlumla dertleşirim, kendimden bahsederim."
Manisa'nın Kula ilçesinde 2 yıl önce karakolda cinnet getiren askerin şehit ettiği jandarma er Onur Sünnüoğlu'nun babası Cihangir Sünnüoğlu da oğluyla arkadaş gibi olduklarını, beraber büyüdüklerini söyledi.
Sünnüoğlu, "Bize bundan sonra bayram yok, normal yaşamak da yok. Ölene kadar böyle yaşayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Sözün bittiği yer." ifadelerini kullandı.
Şehit babalarından şehitlik ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:35 Kaynak: AA
İzmir, Babalar Günü, Güncel
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