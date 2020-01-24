Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı

6 saat önce

24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edilmelerinin 19.yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı, System.String[]

24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edilmelerinin 19.yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.


24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edilmelerinin 19.yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Okkan'ın şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen anma törenine katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır halkının gönlünde taht kuran Ali Gaffar Okkan'ın devlet ve millet bütünleşmesine ciddi katkılar sunduğunu söyleyerek, "Fahri hemşerimiz olan Ali Gaffar Okkan ve şehitlerimizi unutmamız mümkün değil. Fahri hemşerimiz olan Ali Gaffar Okkan ve şehitlerimizi unutmamız mümkün değil. Aradan 19 yıl geçmesine rağmen acıları ilk günkü gibi taze. Milletimiz değerlerine ve kendisine hizmet edenlere her zaman sahip çıkmıştır. Diyarbakırlı hemşerilerimizin Ali Gaffar Okkan'a yönelik sevgisi takdire şayandır. Başta Ali Gaffar Okkan olmak üzere menfur saldırıda şehit olan polis memurlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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