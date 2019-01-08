Son Dakika Haberleri: Şehit Eşi İçin İşlediği Bayrağı Milletvekili Günay'a Hediye Etti

Şehit Eşi İçin İşlediği Bayrağı Milletvekili Günay'a Hediye Etti

47 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege'nin ailesini ziyaret etti.

Şehit Eşi İçin İşlediği Bayrağı Milletvekili Günay'a Hediye Etti, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege'nin ailesini ziyaret etti.


Emine Nur Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette şehidin eşi Dilek Ege, kızları Elif ve Elvan ile sohbet eden Günay, şehit ailelerinin vatanın emaneti olduğunu dile getirerek, "Sizlere destek olmak için buradayız. Kahraman şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler bugün onlar sayesinde huzur içinde yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Dilek Ege de Günay'a teşekkür ederek, "İsteyerek her daim kapımı çalan bir tek siz varsınız. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Günay'a kendi elleriyle işlediği Türk bayrağını hediye eden Dilek Ege,"Bu bayrağı yapmaya eşim, Afrin Harekatı'nda iken başlamıştım. Eğer dönebilseydi kendisine hediye edecek ve odasına asacaktım. Ne yazık ki dönemedi. Samimiyetiniz ve destekleriniz için bunu size hediye etmek istiyorum." diye konuştu.

Ziyarete, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır ve Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Karademir de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Ege, Milletvekili, Politika
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