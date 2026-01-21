Şehit oğlunun adının verildiği okulu boyayarak eğitime hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit oğlunun adının verildiği okulu boyayarak eğitime hazırladı

21.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, Elazığ'da oğlunun adının verildiği liseyi yarıyıl tatilinde boyayarak ikinci döneme hazırladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, Elazığ'da oğlunun adının verildiği liseyi yarıyıl tatilinde boyayarak ikinci döneme hazırladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (46), oğlunun adının verildiği liseyi gönüllü olarak yarıyıl tatilinde ikinci döneme hazırlamaya karar verdi.

İnşaat işleriyle uğraşan şehit babası Alan, çalışanlarıyla birlikte boya ve temizlik işlerini yaparak okulu öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Çalışmaların tüm masraflarını gönüllü olarak karşılayan Alan, oğlunun adının okulda yaşatılmasının gururunu yaşıyor.

"Okulumuzu baştan sona yeniledik"

Alan, oğlunun isminin Elazığ Ataşehir Anadolu Lisesine verildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu heyecanla oğlunun adının verildiği okulda bir şeyler yapmak istediğini anlatan Alan, şunları kaydetti:

"Bu okulun ismi devletimiz tarafından Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi yapıldı. Bu haberi duyar duymaz okul müdürümüzle bir araya geldik. Bu güzel haber üzerine okulun ne ihtiyacı varsa oğlumun hayrına yapmak istedim. Yarıyıl tatili olmasını da fırsat bildim. Okul kullanımda olduğu için yıpranıyor. Öğrencilere sürpriz olsun diye okulumuzu baştan sona yeniledik."

Oğlunun acısını bu tür çalışmalarla dindirdiğini ifade eden Alan, "Devletimiz zaten her türlü imkanı sağlıyor. Ben de devletime katkı sunmak, öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak istedim. Öğrencilerimiz tatilden sonra buraya geldiklerinde mutlu olurlarsa, bu benim için en büyük mutluluk olur. 'Allah razı olsun' demeleri yeterli." ifadelerini kullandı.

Alan, oğlunun isminin okulda yaşatılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Bünyamin Güneş de Milli Eğitim Bakanlığının 7 Ocak 2026 tarihli onayıyla okulun adının Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi.

Bu isim altında görev yapmanın kendileri için büyük onur olduğunu belirten Güneş, şunları dile getirdi:

"Şehidimizin kıymetli babası ilk günden bu yana hep yanımızda oldu. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek, kendi ekibiyle okulumuzun boya ve diğer bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Kendisine kurumumuz ve şahsım adına saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Piyade, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit oğlunun adının verildiği okulu boyayarak eğitime hazırladı - Son Dakika

Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:23:58. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit oğlunun adının verildiği okulu boyayarak eğitime hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.