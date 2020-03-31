Şehit Savcı Kiraz, makam odasında anıldı - Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevini yapmakta iken şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde makam odasında anıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla adliyede düzenlenecek olan anma programı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Anma programının ertelenmesinin ardından şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve meslektaşları tarafından anıldı.

Yeni tip korona virüse ilişkin alınan tedbirler kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu anma programında şehit Savcı Kiraz'ın çalışma masasına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Başsavcı İrfan Fidan ve beraberindeki katılımcılar sonrasında şehit Savcı Kiraz'ın Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dua etti ve şehit savcının kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

(İHA)