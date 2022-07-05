Şehit ve Gazi Derneğinden tayini çıkan komutana veda ziyareti - Son Dakika
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Şehit ve Gazi Derneğinden tayini çıkan komutana veda ziyareti

05.07.2022 10:10
Şehit ve Gazi Derneğinden tayini çıkan komutana veda ziyareti

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Disiplin Kurulu Başkanı Ozan Sağlam ve Dernek Üyesi Mertcan Fırtına, Malatya İl Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görevliyken, 2022 yılı jandarma atamaları ile Van Tuşba Tımar Jandarma Karakol Komutanı...

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Disiplin Kurulu Başkanı Ozan Sağlam ve Dernek Üyesi Mertcan Fırtına, Malatya İl Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görevliyken, 2022 yılı jandarma atamaları ile Van Tuşba Tımar Jandarma Karakol Komutanı olarak atanan Astsubay Ahmet Murat Dilek'e veda ziyaretinde bulundu.

Ozan Sağlam, Dilek'e Malatya'da görev yaptığı süre boyunca şehit yakınlarına ve gazilere verdiği desteklerden dolayı Türk bayrağı takdim etti.

Veda ziyaretlerinden dolayı Disiplin Kurulu Başkanı Ozan Sağlam ve Dernek Üyesi Mertcan Fırtına'ya teşekkür eden Trafik Tim Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek, "Vatan ve millet için canını feda etmiş aziz şehitlerimizin aileleri ile kahraman gazilerimiz için ne yapsak onlara karşı vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Malatya'da görev yaptığım süre içinde elimden geldiğince aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya ve isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Çünkü sizler, şehitlerimizin emaneti, gözünü kırpmadan canını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimizsiniz. Her zaman başımızın tacısınız." dedi.

Ozan Sağlam da yakın zamanda geçici görevle gittiği Suriye Afrin'den başarılı çalışmalara imza atarak dönen ve Malatya'da görev yaptığı süre boyunca şehit yakınları ile kahraman gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve kendilerine her türlü desteği veren Ahmet Murat Dilek'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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