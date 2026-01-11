Kars'ta dağcılar, Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında tırmandıkları 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde andı.
Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Yahni Dağı'na tırmandı.
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında zirveye yürüyen 5 dağcı, burada şehitleri andı.
KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, kar yağışı altında zirveye çıkarak şehitleri andıklarını söyledi.
Son Dakika › Spor › Dağcılar Şehitleri Kar Yağışında Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.