Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

06.04.2026 10:03
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Aslan Akbey karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, projeden neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı. Usta oyuncu, dizinin gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını düşündüğünü söyledi.

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Selçuk Yöntem, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube programına konuk olduğu söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yöntem, Kurtlar Vadisi dizisinden ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Aslan Akbey karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Yöntem, dizinin güçlü bir hikâye kurduğunu ancak suç unsurlarının işleniş biçiminin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

"SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ALMALIYDI"

Yöntem, dizide suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, mafya, para baronlarının bir bakış açısını değerlendirdik. Çok güzel de değerlendirdik senaryo olarak ama ben o zamanda söyledim; her şey çok çabuk gelişiyor, öldürülüyor. Bir polis yok burada. Suç işleyenin bir ceza alması gerekiyor.”

"GENÇLERİ KÖTÜ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Usta oyuncu, dizinin özellikle genç izleyiciler üzerindeki etkisinden rahatsız olduğunu da dile getirdi:

“Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.”

EN İYİ 3 PROJESİNİ AÇIKLAMAIŞTI

Programda kariyerine dair soruları da yanıtlayan Selçuk Yöntem, rol aldığı yapımlar arasında kariyerinde en önemli gördüğü üç projeyi de paylaştı:

*Aşk-ı Memnu

*Kurtlar Vadisi

*Üzgünüm Leyla

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Okan Altınışık Okan Altınışık:
    Aşk-ı memnu dizisinde gençlere çok güzel örnek oldularda suç işleyene ceza yokmuş diye diziden ayrışmış :) 38 0 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Onun kitabı var aslan dizisi çıkınca mı ayıktın 0 0
  • Yusuf sakarya Yusuf sakarya:
    Evet evet aşkı memnu çok güzel bir etki bırakan diziydi Türk aile yapısında !!!!!! 27 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    kurtlar vadisi Ike sohret oldun yeme bizi 15 0 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Salakmisin sen adam tiyatrocu zaten 40 yıldır bu işin içinde 1 3
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bu söylem cehaletini ortaya çıkarmış. 0 2
    Kemal Kemal:
    evet meşhur olup başka dizilere iyi fiyat çekti...tiyatrodan gelmiş olabilir bilir ama piyasa değeri belirsizdi, her role koşuyordu. 2 0
  • volkan budak volkan budak:
    He yani diziler bizi bu hale getirdi öyle mi :) biz normalde aşırı temiz ahlaklı aile bireyleriydik demi..ya hadi babacim ya kafayı sağa çevir aşkı memnu,sola çevir kurtlar vadisi şuan yasaniyor zaten hepsi..yorumlarda sütten çıkmış ak kaşık hepsi,salın bu işleri gerçekçi olun az biraz 3 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    SANKİ AŞKI MENUN GENÇLER ÜZERİNDR ETKİSİ OLMAMIŞ GİBİ KONUŞUYOR İGRENÇ DİZİLER VAR ÜŞKEÖDE 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
