Selçuklu'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış Harekatına katılan 76 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Selçuklu Kaymakamlığınca Kıbrıs Barış Harekatına katılan kahraman gazilere Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları vermek üzere bir tören düzenlendi. İstiklal Marşının okunması ve Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin büyük bir kahramanlıkla mücadele verdiği yılların video kayıtları izlendi. Duygulu anların yaşandığı törende 76 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verilirken, ebediyete intikal etmiş 7 gazinin madalya ve beratları gazilerin eşlerine verildi.



"Bu coğrafyadaki mücadelemiz halen devam etmektedir"



Madalya ve beratın kahramanların gerçekte sahip olduğu gazilik unvanının yanında çok fazla anlam ifade etmediğine dikkat çeken Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, gazilik ve şehitlik unvanının dünyanın en kıymetli unvan olduğunu, törendeki gazilerin de en güzel unvana sahip olduklarını belirtti. Vatan ve bayrak uğruna çok çetin mücadelelerin verildiğini ve verilmekte olduğunu vurgulayan Kaymakam Yamlı, "Bu coğrafyadaki mücadelemiz halen devam etmektedir. Dışarıdaki düşmanlarla savaştığımız gibi yurt içinde de yıllardır terör örgütlerine karşı, benzer örgütlere karşı mücadelemiz devam etmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdiğimiz milli mücadelemiz de buna örnektir. Bu tür yaşanan olaylar bize bu topraklarda sıkıntılar yaşayacağımızı ve tüm zorluklara karşı güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Geçmişteki anılarımız bize, milli birlik ve beraberlik ruhunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Yine yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta yaşananlar bu coğrafyanın zorluklarını anlatmaktadır. Fakat korkumuz yok. Bu millet dün Kıbrıs'ta, Kore'de, daha öncesi İstiklal Harbinde neler yapabileceğimizi bize gösterdi. Vatan, millet ve bayrak uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Bizler burada temsilen değil, her zaman gazilerimizin yanında boynumuzun borcu olarak var olacağımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.



"İstiklal ve istikbalimizi her koşulda savunacağız"



Gazilerin büyük cesaretleri ve emekleri ile bugünlere erişildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Her zaman olduğu gibi vatan toprağını, istiklalimizi ve istikbalimizi savunmak, müdafaa etmek uğruna her zaman bizlerde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Gazilerimizin büyük cesaretleri, gayretleri ve emekleri var. Gazilerimize Kıbrıs Barış Harekatından dolayı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Gazilerimize hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatına katılan 76 gazinin Milli Mücadele Madalyası ve Beratı protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Selçuklu İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen törene Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamlığına bağlı daire müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur, Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

