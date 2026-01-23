Selendi'de Siyasi ve STK Buluşması - Son Dakika
Politika

Selendi'de Siyasi ve STK Buluşması

23.01.2026 10:19
Selendi'de siyasi parti başkanları ve STK temsilcileri, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için toplandı.

Selendi'de siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları, yıllardır dile getirilen sorunlara çözüm üretmek ve ilçenin geleceğini birlikte şekillendirmek amacıyla aynı masa etrafında buluştu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde birlik, beraberlik ve güçlü akrabalık bağları bir kez daha ortak akıl ve ortak sorumlulukla hayat buldu. İlçenin mihenk taşı konumundaki siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçenin uzun süredir gündemde olan sorunlarını masaya yatırmak üzere bir araya geldi.

"Bugün birlik günü" diyerek toplanan ilçe başkanları ve STK temsilcileri, amaçlarının Selendi için ne yapılabileceğini konuşmak ve ortak çözüm yolları üretmek olduğunu ifade etti. Yapılan istişarelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, ilçenin genel ve kronik sorunları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı sonucunda, özellikle sondaj yasaklarının kaldırılması, çiftçi ve esnafın kredi taleplerinde SGK ve vergi borçlarının engel teşkil etmemesi konularında fikir birliğine varıldı. Katılımcılar, birlikten doğan güçle Selendi'nin yarınlarını hep birlikte inşa etmeye hazır olduklarını vurguladı.

"Ortak akıl, ortak emek, ortak gelecek" adı verilen toplantıya; Selendi AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Türk, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Süt Birliği Başkanı Hadi Dilek, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik ile Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

