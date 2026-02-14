Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar - Son Dakika
Yaşam

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL\'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
14.02.2026 11:24
Rusya'da Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen kadınların 3000 ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek sevgili kiraladıkları öne sürüldü. Bu haber için Türk kullanıcılar ''Coğrafya kaderdir'' şeklinde yorumlar yaptı.

Rusya'da Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar kamuoyunda tartışma başlattı. İddialara göre; günü yalnız geçirmek istemeyen bazı kadınlar 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Söz konusu paylaşımlarda, belirli bir ücret karşılığında akşam yemeği, etkinlik ya da gün boyu eşlik hizmeti sunulduğu öne sürüldü. İlan niteliği taşıyan içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Konuya ilişkin yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları ise esprili ifadelerle yaklaşmayı tercih etti.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Coğrafya kaderdir.
  • Üstüne para verecek tanıdıklarım var.
  • Putin, Rusya'da erkek bırakmadı.
  • Ne günlere kaldık.
  • Türk erkeklerinin beklediği haber...

Son Dakika Yaşam Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    çok Şükür Moskova'da yaşıyorum 4 3 Yanıtla
  • Sly884242. Sly884242.:
    bende Moskova'da yaşıyorum böyle bir şey yok kaldiki o para 6 paket sigara alır 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
