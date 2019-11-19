Sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir'in Buca ilçesinde, ceza evinden izinli çıkan şahsın, önce sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sonra kendisini vurmasının ardından cinayete kurban giden kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karanfil Mahallesi 1108 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre ceza evinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem(24) ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Olayda hayatını kaybedenlerden Şehmuz Selçuk'un cenazesi adli tıptan alınarak defnedildi.

KADINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Melisa Kalem'in cenazesi de adli tıptan yakınları tarafından alınarak Buca Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.

(İHA)