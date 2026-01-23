Konya'nın Seydişehir ilçesinde beş katlı apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Alaylar 1 Mahallesi 152168 Sokak'taki apartmanın üçüncü katında O.Y'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde müdahale etti, solunum sıkıntısı yaşayanlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Apartman Yangını: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?