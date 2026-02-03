Şeyh Edebali'nin Vefatı UNESCO Programına Alındı

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kamu Diplomasisi Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının programa dahil edilmesinin Türkiye'nin tarihi derinliğini, manevi mirasını ve medeniyet perspektifini uluslararası alanda görünür kılması açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edebali'nin çağları aşan bu öğüdü, modern kamu yönetiminde karşılığını bulan, 'adalet', 'merhamet', 'doğruluk' ve 'temsil sorumluluğu' gibi ilkelerin tarihi kaynağı niteliğindedir. Bu anlayış, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun temelini oluşturan, 'değer merkezli devlet modeli'nin manevi çerçevesiyle birebir örtüşmektedir."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "milletin gönlüne girmeden devletin güçlü olamayacağı" anlayışını benimsediği aktarıldı.

Bu anlayışın Şeyh Edebali'nin irfanına dayanan, çağdaş bir liderlik yaklaşımını yansıttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle bu yıl, bir anma programından öte Türkiye'nin kültürel diplomasi kapasitesini güçlendirme, tarihi kimliğini uluslararası alanda doğru zeminde ifade etme, Türk dünyası ile ortak hafıza perspektifini derinleştirme ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu kültürel boyutuyla pekiştirme açısından stratejik bir çerçeve sunmaktadır."