Şeyh Edebali'nin Vefatı UNESCO Programına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Şeyh Edebali'nin Vefatı UNESCO Programına Alındı

03.02.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kamu Diplomasisi Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kamu Diplomasisi Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının programa dahil edilmesinin Türkiye'nin tarihi derinliğini, manevi mirasını ve medeniyet perspektifini uluslararası alanda görünür kılması açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edebali'nin çağları aşan bu öğüdü, modern kamu yönetiminde karşılığını bulan, 'adalet', 'merhamet', 'doğruluk' ve 'temsil sorumluluğu' gibi ilkelerin tarihi kaynağı niteliğindedir. Bu anlayış, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun temelini oluşturan, 'değer merkezli devlet modeli'nin manevi çerçevesiyle birebir örtüşmektedir."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "milletin gönlüne girmeden devletin güçlü olamayacağı" anlayışını benimsediği aktarıldı.

Bu anlayışın Şeyh Edebali'nin irfanına dayanan, çağdaş bir liderlik yaklaşımını yansıttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle bu yıl, bir anma programından öte Türkiye'nin kültürel diplomasi kapasitesini güçlendirme, tarihi kimliğini uluslararası alanda doğru zeminde ifade etme, Türk dünyası ile ortak hafıza perspektifini derinleştirme ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu kültürel boyutuyla pekiştirme açısından stratejik bir çerçeve sunmaktadır."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Şeyh Edebali, Kültür Sanat, Diplomasi, Unesco, Bilim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Edebali'nin Vefatı UNESCO Programına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:42:44. #7.11#
SON DAKİKA: Şeyh Edebali'nin Vefatı UNESCO Programına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.