"Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı - Son Dakika

Bugün yayınlan "Değer mi Hiç" başlıklı yazısı büyük ses getiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sezen Aksu'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşan Alçı, "Bugün yazımda Sezen Aksu'nun evinde 10 yıl öncesinden bir akşamı yazdım, Rasim'in de orada olduğu akşamdan hatıra kalan kare de bu…" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

RASİM OZAN DA PAYLAŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya hesabından aynı fotoğrafı paylaşıp şu satırlara yer verdi: "Nagehan'ın bugün yazısında bahsettiği fotoğraf bu. Yazısında anlattığı hadise bire bir Kanlıca'da Sezen'in evinde yaşanmıştır. Sezen Aksu böyle bir insandır."