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SGK borçları yeniden yapılandırılıyor - Son Dakika

SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

27.07.2021 12:28
SGK borçları yeniden yapılandırılıyor, System.String[]

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK'na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası borçları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek-5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden...

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK'na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası borçları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek-5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırıldığını belirterek, yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları maliyetlerin azaltılması, ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Başvurular için son gün 31 Ağustos

Vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi e-Devlet şifreleri ile elektronik ortamda da başvurularını yapabileceklerini kaydeden Kurt, "İşverenlerimiz e- Sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi, sigortalılarımızda, isteğe bağlı, Ek-5 tarım sigortası ve BAĞ-KUR prim borçları için e-Devlet üzerinden İl veya Merkez Müdürlüklerimize gelmeden elektronik ortamda başvuru yapabilirler." dedi.

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak?

Hangi borçların yapılandırma kapsamına alındığı hakkında da açıklamalarda bulunan Kurt şunları söyledi: "İşverenlerimizin 2021 nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi borçları, 30 Nisan 2021 ve önceki tarihlerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, 30 Nisan 2021 (bu tarih dahil) tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı, Ek-5 (Tarım), Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırılabilecek."

İdari para cezaları nasıl yapılandırılacak?

İdari para cezalarının yüzde 50'si ile gecikme cezaları ve zamlarının silineceğine dikkat çeken Kurt, "Buna göre, 30 Nisan 2021 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yarısı ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak miktarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak." diye konuştu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebileceğinin altını çizen Kurt, "Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak. Örneğin, borcunu 18 ay taksitlendiren vatandaşımız 36 ayın sonunda borcunu ödemiş olacak. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam etmek için ilk iki taksit süresinde ödenmeli. Bu sebeple, 01 Kasım 2021 vadeli ilk ve 31 Aralık 2021 vadeli ikinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir." dedi.

Borç asıllarına (anapara) uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplamasının yapılacağını anlatan Kurt, hesaplanan tutarın peşin ya da taksitler halinde ödenebileceğini söyledi.

"Borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 90 indirim fırsatı var"

Borcun 01 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave hesaplanacak tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacağını kaydeden Kurt, "Borcun ikinci taksitin ödenmesi esnasında yani 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 01 Kasım 2021 tarihine kadar dosyalarının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini borçlanabileceklerdir. İhya bedelleri taksitlendirilemeyecek, 01 Mart 2021 tarihine kadar bir seferde yani peşin olarak ödenecektir. İhya sürelerinin kısmen borçlanılması ise söz konusu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

GSS prim borçları da yapılandırılıyor

Genel sağlık sigortası borçlarının da yapılandırmaya dahil olduğunu kaydeden SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt açıklamasını şöyle tamamladı: "2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları 31 Aralık 2021 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecektir. Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine daha önce hiç başvurmamış olanlar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurduklarında, yapılacak gelir testiyle ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS prim borçları tamamen silinecektir." - MANİSA

SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Bağ Kur, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK borçları yeniden yapılandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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