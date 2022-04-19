Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj - Son Dakika
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Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj

19.04.2022 21:15

Fenerbahçe ile özel maçta karşılaşan Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, bir an önce savaşın son bulmasını istediklerini belirterek, "içinde bulunduğumuz durumda tabi ki futbolu düşünmek çok zor" dedi.

Fenerbahçe ile özel maçta karşılaşan Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, bir an önce savaşın son bulmasını istediklerini belirterek, "içinde bulunduğumuz durumda tabi ki futbolu düşünmek çok zor" dedi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübü, İstanbul'a gelerek özel maçta Fenerbahçe ile karşılaştı. 'Barış İçin Futbol' temasıyla oynan karşılaşma 1-0 Fenerbahçe lehine sonuçlanırken, tribünlerde yer alan Türk ve Ukraynalı taraftarlar birliktelik mesajı verdi. Maçın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Shakhtar Donetsk takım kaptanı Andriy Pyatov, sözlerine Fenerbahçe'ye teşekkür ederek başladı. Pyatov, "4 yaşında sığınakta bombalardan kaçan kız hakkında konuşmak istiyorum. Annesi askeri bir doktor ve 21. yüzyılda hala Avrupa'da çocuklar bombalardan dolayı ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN ÖLMESİNE SON VERMEMİZ GEREKİYOR"

4 aydır resmi bir maça çıkamadıkları hatırlatılan Pyatov, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj göndererek, "Mesajımız çok net; savaş bir an önce bitmeli. Rusya ülkemizden gitmeli, çocukların ölmesine bir son vermemiz gerekiyor. Bu savaş kabul edilemez bir savaş. Bizim dünyaya vermemiz gereken mesaj bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiği" değerlendirmesini yaptı.

"ÜLKEMİZDEKİ İNSANLARI DÜŞÜNÜYORUZ"

2009 yılında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan UEFA Kupası finalinde şampiyon olan takımın oyuncusu olan 37 yaşındaki futbolcu, "Bu sefer tamamen farklı bir amaçla buradayız. 13 yıl önce burada kupa kazandığımız zaman, çok mutluyuz. Çok güzel hatıralarımız var. Bugün futbolu düşünmüyoruz, ülkemizde olanları, ülkemizdeki insanları düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'ne bizi burada ağırladıkları için minnettarız. Dünyaya vermemiz gereken mesajı veriyoruz. Bu tarz maçlarla ülkemizde olanları birazcık daha bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TOPLANAN PARALAR ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN KULLANILACAK"

Ukrayna'da yaşanan savaşın kendisini etkilediğini ve her sabah şehirlerin bombalandığı haberleri ile uyandığını söyleyen Pyatov şunları söyledi:

"Dün uyandığımda Lviv bombalandı, orada 4 kişi ölmüştü bunlardan biri çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. İçinde bulunduğumuz durumda tabi ki futbolu düşünmek çok zor. Avrupa ülkelerinin desteklerini hissediyoruz, çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Zaten milli takıma katılacağım, İskoçya maçı hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı'nın desteğini de alıyoruz. Kamp yapmamız konusunda bize destek oluyor. Bu tarz organizasyonda toplanan paralar da gerçekten ihtiyaç sahiplerine, özellikle çocukları korumak için kullanılacak."

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj
Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj
Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj
Shakhtar Donetsk kaptanı Pyatov'dan, Rusya ve Ukrayna liderlerine mesaj

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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

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Kaynak: İHA

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