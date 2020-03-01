Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları sona erdi - Son Dakika
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Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları sona erdi

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları sona erdi, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona 34 kulüpten 52'si kız, 94 sporcu katıldı.

Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan'dan turnuvaya katılan sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girerek nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verdi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Kategorilerde ilk üç dereceyi elde eden sporcular şunlar:

Junior E erkekler:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Burak Demir

3- Berat Efe Dal

Junior E kızlar:

1- Derya Karadağ

2- Aylin Mumcu

3- Zeynep Ecrin Polat

Junior F erkekler:

1- Muhammet Çukan

2- Kuzey Okan

3- İlyas Karadağ

Junior F kızlar:

1- Elif Doğa Derin

2- Elzem Taş

3- Elif Nur Tanrıverdi

Junior G erkekler:

1- Mustafa Efe Taşyürek

2- Yunus Emre Polat

3- Yaman Haspişiren

Junior G kızlar:

1- Miray Aybüke Atalay

2- Eflal Zümra Aydın

3- Eylül Müniroğlu

Ardahan, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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