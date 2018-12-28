Sibel İstanbul Galasını Yaptı

Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin, Şevval Tezcan ve Meral Çetinkaya ile filmin şarkısına imza atan Pi katıldı. Ayrıca oyuncular Cansu Tosun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da filmi izlemek için salondaydılar.

Dünya prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali'nden üç ödülle birden dönen, otuzdan fazla uluslararası festival gezen SİBEL, İKSV Galaları kapsamında 27 Aralık Perşembe akşamı Cinemaximum City's Nişantaşı'nda İstanbullu izleyicilerle buluştu. Galaya, filmin yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yanı sıra filmin başrol oyuncusu Damla Sönmez ile oyuncular Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin, Şevval Tezcan ve Meral Çetinkaya ile filmin şarkısına imza atan Pi de katıldı. SİBEL'i izleyenler arasında oyuncular Cansu Tosun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da vardı.

İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan'ın film ekibini takdim etmesiyle başlayan gösterim izleyicinin büyük beğenisiyle karşılandı. Gösterimin ardından film ekibi, İstanbul Film Festivali'nden Nuray Muştu'nun moderatörlüğünde izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Salondaki izleyicilerden filmi çok beğendikleri, güncel sorunlara değindiği, aldığı ödülleri hak ettiğini düşündükleri yönünde ve ayrıca oyuncuların beden dillerini ne kadar iyi kullandıklarına dair yorumlar geldi.

Filmin başrol oyuncusu Damla Sönmez filmiyle ilgili şunları söyledi: "Hayatımıza bir yabancı girdiği zaman, eğer onun ne olduğunu bilmiyorsak ondan korkuyoruz, onu merak etmiyoruz. Hangi dilde konuştuğumuzun bir önemi yok. O yabancıdan korkmak yerine, başka dilde konuşanı merak etmeye başlarsak, bize ne katacağını düşünürsek dil farklılığının bir anlamı kalmıyor."

Erkan Kolçak Köstendil: "Sibel'de anlatılan hikâye, dünyanın her yerinde olan evrensel bir sorun. Biz de filmde meseleyle ilgili ruhumuzu ortaya koymak istedik."

Yönetmenlerden Çağla Zencirci filmin hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi: "Kuşköy'e dört sene önce gittik. Hikâyeyi onların anlattıkları hikâyelerden esinlenerek yazdık. Onlarla beraber çalıştık. Çay topladık, fındık topladık, bize anlattıkları hikâyeleri dinledik, filmimizin hikâyesini de öyle oluşturduk."

Gösterildiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan SİBEL, 22 Şubat'ta Türkiye'de vizyona giriyor.

SİBEL - FRAGMAN

25 yaşındaki Sibel, Karadeniz'in ıslık diliyle konuşulan, küçük bir köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşamaktadır. Çocukluğunda geçirdiği hastalık sebebiyle konuşamayan, çevresiyle ıslık diliyle anlaşan Sibel'in hayatı tarla, orman ve ev arasında geçer. Köyde kendini yalnız ve dışlanmış hisseden genç kadın, gizemli bir kurdun peşindeyken, bir gün ormanda saklanan Ali adında bir yabancıyla karşılaşır. Sibel, Ali'yle iletişim kurmaya başlayınca, içinde gizlenen gücü fark edecektir.