Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devriltip Araçlara Zarar Verdi
Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devriltip Araçlara Zarar Verdi

Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devriltip Araçlara Zarar Verdi
06.02.2026 15:19
Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar 3 araca zarar verdi, yol açıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu 3 araç zarar gördü.???????

Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeli Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Dalları kırılan ağaçlar, yol kenarında park halinde bulunan 3 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Salıpazarı Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Hasar gören araçlar da bölgeden götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devriltip Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika

