Şiddetli Rüzgar Gemiyi Sürükledi
Şiddetli Rüzgar Gemiyi Sürükledi

Şiddetli Rüzgar Gemiyi Sürükledi
06.01.2026 17:47
Tekirdağ'da rüzgarın sürüklediği gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından 24 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın sürüklediği kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yaklaşık 24 saat süren çalışmasıyla yeniden yüzdürülerek güvenli alana alındı.

Olay, Dereağzı Mahallesi Santos Plajı açıklarında meydana geldi. Lodosun etkisiyle manevra kabiliyeti azalan Palau bayraklı "White Lina" isimli kuru yük gemisi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-21 ve Kurtarma-Mehmetçik römorkörlerinin katılımıyla başlatılan çalışmalarda, geminin emniyetli şekilde yüzdürülmesi için yoğun çaba harcandı. Yaklaşık 24 saat süren müdahalenin ardından gemi bulunduğu yerden kurtarılarak Marmaraereğlisi demirleme sahasına çekildi. Demirleme sahasında gemide herhangi bir yapısal hasar ya da deniz kirliliği oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı. Geminin 4 gün önce Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyre çıktığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ

Son Dakika 3-sayfa Şiddetli Rüzgar Gemiyi Sürükledi - Son Dakika

19:52
