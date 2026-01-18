Sidney'de Çocuğa Köpekbalığı Saldırısı

SİDNEY, 18 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Sidney Limanı plajında 12 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğun köpekbalığı saldırısına uğradığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Avustralya Yayın Kurumu (ABC), pazar günü yerel saatle 16.20 sularında bir çocuğun köpekbalığı tarafından ısırıldığı ihbarı üzerine, acil servis ekiplerinin Sidney'in doğu banliyösü Vaucluse'daki Shark Beach yakınlarında yer alan Hermitage Kıyı Yürüyüş Yolu bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

ABC, NSW Ambulans Servisi'ne dayandırdığı haberinde, her iki bacağından yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olduğunu ve hastaneye nakledildiğini aktardı.

Habere göre plaj kapatıldı ve yüzücülere sudan uzak durmaları tavsiye edildi.