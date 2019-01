"Sıfır Atık" projesi ile yapılan yemlikler ve hayvan kulübeleri sayesinde sokak hayvanları rahat edecek Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Sokak hayvanları soğukta 17 saat aç kaldığında ölebiliyor"BİLECİK - Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokak hayvanlarının soğukta en fazla 17 saat aç kalabildiğini belirterek,"Bizler de belirli aralıklarla bu noktalara yem ve su bırakarak, can dostlarımızı kışın zor şartlarından korumuş olacağız" dedi.Sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında kullanılmayan malzemeleri belediyeye ait atölyede işleyerek beslenme noktası ve kulübeler yaptı. Hazırlanan beslenme noktaları ve kulübeler, şehir merkezi ve şehir dışındaki alanlara bırakıldı ve yem konularak, kedi ve köpeklere sunuldu."Sokak hayvanları soğukta 17 saat aç kaldığında ölebiliyor"Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gerçekleştirdikleri çalışma hakkında verdiği bilgide; sokak hayvanlarının soğukta 17 saat aç kaldıklarında ölebildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:"Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllardan itibaren güzel bir çalışmayı uygulamaya koyduk. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımıza hizmet ederken, aynı zamanda dışarıda olanları da aç bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Sıfır Atık projesi kapsamında belediyemizin kullanılmayan malzemelerinden yemlikler ve kulübeler yaptık. Bunları şehrimizin merkezi ve dışındaki birçok noktaya bıraktık. Amacımız hem sokak hayvanlarını korumak hem de bunu sıfır atık projesinde değerlendirmektir. İnsanlarımızdan isteğimiz bıraktığımız bu sokak hayvanları beslenme noktaları ve kulübeleri korumaları gerekli yem ve suyu bırakmalarıdır. Çünkü sokak hayvanları aç kaldıklarında saldırganlaşıyor hatta soğukta 17 saatin üzerinde aç kaldıklarında ölebiliyorlar. Bu anlamda vatandaşlarımızın bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizler de belirli aralıklarla bu noktalara yem ve su bırakarak, can dostlarımızı kışın zor şartlarından korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Bilecik Belediyesi'ne teşekkür Pelitözü Mahallesi sakini Gülsüm Bulamacı ise "Bilecik Belediyesine ve Belediye Başkanımız Nihat Can 'a çok teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu mahallemizin belirli noktalarına yemlikler ve kulübeler bıraktılar. Ben de bu kulübe ve yemliklere yem koyarak, onları açlıktan ve soğuktan korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye personeline teşekkür etti.