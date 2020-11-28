Siirt Özel İdarespor Ramazan Çelik ile anlaştı - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor Ramazan Çelik ile anlaştı
28.11.2020 14:25
Siirt Özel İdarespor teknik direktörlüğüne Ramazan Çelik getirildi.
Siirt Özel İdarespor teknik direktörlüğüne Ramazan Çelik getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Seyithan Özdaş ile yollarını ayıran takımın başına Çelik'in getirildiği belirtildi.
Yönetimin 5 hoca üzerinde yaptığı istişareler sonucu Çelik'in takımın başına getirilmesinin uygun olduğu belirtilen açıklamada, "Eski teknik direktör Seyithan Özdaş görevi bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Uygun görülen karar üzerine hoca ile yollarımızı ayırdık. Yerine de profesyonel ligde birçok takımı çalıştıran ve yönetimin de yakından takip ettiği Çelik ile anlaşmaya varılarak takımın başına getirilmesi uygun görülmüştür." denildi.
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