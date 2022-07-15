Son dakika haberleri... SİİRT'TE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SİİRT'TE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI

15.07.2022 00:38
Son dakika haberleri... SİİRT'TE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI

Gelen son dakika haberlerine göre SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyü yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, F.B.'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan, aralarından çocukların da bulunduğu 4'ü ağır 11 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan, Beşiri ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 11 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Kurtalan, Çakıllı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SİİRT'TE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SİİRT'TE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika
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