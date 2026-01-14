Siirt\'ten AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak ve bazı gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durak, Siirt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Salih Arıtürk ve Siirt'te Son Söz gazetesi muhabiri Şeyma Nur Nas, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Durak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Kulak bozan", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarını seçen Durak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Fener" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Durak, her yıl olduğu gibi bu yıl da AA'nın oylamasında yer alan karelerin oldukça değerli olduğunu belirterek, tercih yapmakta zorlandığını belirtti.

Siirt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arıtürk ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Serdar Eser'in "Kendi portresi" adlı fotoğrafı seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesini oylayan Arıtürk, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti.

Siirt'te Son Söz gazetesi muhabiri Nas ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı fotoğrafına destek veren Nas, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un " Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.