Silajlık mısır üretimi Erzincan çiftçisinin gelir kapısı oldu - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde giderek yaygınlaşan silajlık mısır üretimi, Erzincan'daki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oldu.

İklimi ve coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası'nda özellikle son yıllarda çiftçiler silajlık mısır üretiyor. Kentteki yaklaşık 10 bin dönüm arazide gerçekleştirilen üretimden elde edilen mahsul, çiftçilere ek gelir getiriyor.

Munzur Dağı eteklerinde yetiştirilen domates, kayısı, karpuz, kavun ve diğer bakliyat ürünlerinin yanı sıra tulum peyniri üretimi ile adından söz ettiren Erzincan Ovası, silajlık mısır üretimi ile de bölgede süt hayvancılığı yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılıyor.

"Silajlık mısır çiftçi ve besiciler için olmazsa olmazlardan"

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, AA muhabirine, bölgenin silajlık mısır üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Özellikle süt hayvancılığında silajlık mısır üretiminin önemli olduğunu ifade eden Geyik, şöyle konuştu:

"İlimizde şu anda silajlık mısır hasadına başladık. Bilindiği üzere silajlık mısır üretimi hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan en önemli ürünlerden biridir. Artan yem fiyatlarına karşılık çiftçilerimiz hayvanların kaba yem ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. Özellikle süt hayvancılığı yapan çiftçilerimiz ve besicilerimiz için silajlık mısır olmazsa olmazlardan biridir. Bu yıl çiftçilerimiz yaklaşık 10 bin dönüm araziye silajlık mısır ekimi gerçekleştirmişlerdir. Silajlık mısırın fiyatı geçen yıla göre bir nebze artarak üreticilerimizi sevindirmiştir."

Geyik, Erzincan Ovası'ndaki arazilerin oldukça verimli olduğunu belirterek, her geçen gün mısır üretiminin de arttığını dile getirdi.

Teknolojik imkanlar hasadı kolaylaştırıyor

İldeki üreticilerden Miss Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göksu ise Türkiye'de hem teknolojik hem de büyüklük açısından sayılı mısır silaj makinesinden birine sahip olduklarını ve bölge çiftçisine hizmet verdiklerini anlattı.

Mısır silaj makinesi ile başta Erzincan olmak üzere çevre illerdeki çiftçilerin üretimine katkı sağladıklarını söyleyen Göksu, "Kullandığımız mısır silaj makinesi, Türkiye'de az bulunan bir makinedir. Makinemiz tarlaya girdikten sonra 6 sıra mısırı bağımsız olarak biçip hasat ediyor. Hasat sırasında kamyon ve traktör kasalarına yükleme seri bir şekilde oluyor. Hızlı bir şekilde hasat edilen ürün dolaysıyla bozulmadan yerine seri bir şekilde gitmiş oluyor." diye konuştu.

Çiftçi Güven Güntürk de hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Hasat döneminde yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Güntürk, "Mısırlarımızın hasadını yaparak ağıllarımıza götürüp orada hava almayacak şekilde 6 ay muhafaza ediyoruz. Hayvanların sütüne ve beslenmesine çok faydası var. Mısır silaj makinesi iş yoğunluğumuzu büyük bir kısmını alıyor. Yem maliyetini düşürmek için daha çok mısır silajına yöneldik." ifadelerini kullandı.