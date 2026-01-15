Şile'de şantiye alanındaki kulübede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yapılan kontrollerde, kulübede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Şile'deki Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?