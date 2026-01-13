Silifke Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silifke Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

13.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Aslaner, AA'nın 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslaner, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Aslaner, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesine oy verdi.

Aslaner, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı eserlerini oyladı.

Fotoğrafların hepsinin çok anlamlı olduğunu belirten Kaymakam Aslaner, şöyle konuştu:

"Her yıl Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yapıyorum. Gerçekten fotoğraflar arasında tercih yapmak çok zor. Her fotoğrafta büyük emek var. Anadolu Ajansının foto muhabirleri ve muhabirlerini emeklerinden dolayı kutluyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:55:32. #7.11#
SON DAKİKA: Silifke Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.