Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivrispor Eğitim Kurumudur"

17.11.2025 10:06
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor'un kongresinde yaptığı konuşmada, spor kulüplerinin sadece maç oynayan takımlar olmadığını, aynı zamanda topluma faydalı gençler yetiştiren önemli eğitim kurumları olduğunu vurguladı. Projelerle Silivrispor'a destek olma taahhüdünde bulundu.

(İSTANBUL) - Silivri spor'un kongresine katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Biz spor kulüplerini sadece maç oynayan takımlar olarak görmüyoruz. Kulüplerimiz; disiplinli, ahlaklı, çalışkan, topluma faydalı gençler yetiştiren önemli birer eğitim kurumudur. Bu anlayışla, spor tesislerimizi iyileştirmek, altyapı imkanlarını artırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yaptığı bir Silivri inşa etmek için projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Balcıoğlu, Silivrispor'un kongresinde spor camiasıyla bir araya geldi. Kongrede, tek listeyle seçime giren Murat Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri görevlerine seçildi.

Kongrede konuşan Balcıoğlu, "Benim Belediye Başkanı olarak sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve kulüplere bakışım çok net. Belediye başkanı dernek seçimlerine müdahil olan, kulüp başkanlarını belirlemeye çalışan, listelere karışan biri olmamalıdır. Silivrispor gibi köklü ve güçlü bir camiayı, siyaseten ya da idari güçle yönlendirmeye çalışmak, kulübe de kente de zarar verir. Geçmişte bu anlayışın bazı kötü örneklerini yaşadık, 'Aday olacaksan önce bana sor' denilen dönemleri ne yazık ki gördük. Ben bu anlayışı reddediyorum" dedi.

"Projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Her zaman Silivrisporun yanında olacaklarını dile getiren Balcıoğlu, "Biz spor kulüplerini sadece maç oynayan takımlar olarak görmüyoruz.

Kulüplerimiz; disiplinli, ahlaklı, çalışkan, topluma faydalı gençler yetiştiren önemli birer eğitim kurumudur. Bu anlayışla, spor tesislerimizi iyileştirmek, altyapı imkanlarını artırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yaptığı bir Silivri inşa etmek için projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Silivrispor için daha fazlasını yapmaya hazırız"

Göreve geldiği günden bu yana Silivrispor'un ve diğer kulüplerin araç, malzeme, tesis ve maddi destek ihtiyaçlarında güçleri yettiğince destek olduklarını belirten Balcıoğlu, "Daha çok kısa bir süre önce, meclisimizden hem Silivrispor'a hem de diğer spor kulüplerimize maddi destek yönünde karar geçirdik. Hani bir söz vardır, 'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.' Biz de diyoruz ki, Silivrispor için daha fazlasını yapmaya hazırız. Değerli Silivrispor sevdalıları, son olarak diliyorum ki bu salondan kırgınlıkları değil, küskünlükleri değil, ayrışmayı değil, birliği, beraberliği, dayanışmayı güçlendirerek çıkalım. Bugün bu kongreden, 'Kim kazanırsa kazansın kazanan Silivrispor olsun' anlayışıyla ayrılalım. Silivri Belediye Başkanı olarak, bu kentin bir evladı olarak, Silivrispor'un bir neferi olarak bu yolda onlarla birlikte yürümeye, kulübümüzün her zaman yanında olmaya hazırım. Atatürk'ün izinde, Silivrispor'un peşinde" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Belediye, Spor, Son Dakika

