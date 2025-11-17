Silivri Belediyesi Kendi Ektiği Buğdaylarla Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri Belediyesi Kendi Ektiği Buğdaylarla Dayanışmayı Artırıyor

17.11.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyenin kendi ektiği buğdayları hasat ettiklerini ve elde ettikleri unları ile ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşacaklarını açıkladı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyenin ilk kez kendi ektiği buğdayları hasat ettiğini açıkladı. Balcıoğlu, 5 kiloluk paketler halinde un yapıldığını belirterek, "İstiyoruz ki Silivri'de kimse 'Ben yalnızım' demesin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bu şehir; üretenin, paylaşanın ve dayanışmayla ayakta duranların şehridir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye adına önemli bir gelişmeyi duyurdu. Belediyenin kendi arazilerinde yetiştirdiği buğdayları ekip öğüttüklerini ifade eden Balcıoğlu, elde edilen unların vatandaşların sofrasına ulaşacağını belirtti.

"Ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle buluşturmaya başlıyoruz"

Yine tarlalara ekilen ayçiçeklerden elde edilen yağı, 5 litrelik tenekeler halinde 15 bin hanenin mutfağıyla buluşturmak üzere hazırladıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Şimdi, Birlikte Dayanışma Marketimiz aracılığıyla bu unları ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle buluşturmaya başlıyoruz. Bizim derdimiz çok açık: Hiçbir anne-babanın 'Evde yağ yok, un yok' diye içinin yanmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ekmeğin ve bereketin adilce paylaşıldığı bir Silivri için çalıştıklarını kaydeden Balcıoğlu, "Bu toprakların bereketi de, alın teri de bize emanet, en çok da 'Ben ne yapacağım?' kaygısını taşıyan komşumuz bize emanet. İstiyoruz ki Silivri'de kimse 'Ben yalnızım' demesin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bu şehir; üretenin, paylaşanın, dayanışmayla ayakta duranların şehri" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Kendi Ektiği Buğdaylarla Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:29:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Kendi Ektiği Buğdaylarla Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.