Silivri Belediyesi Kendi Ektiği Buğdaylarla Dayanışmayı Artırıyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyenin ilk kez kendi ektiği buğdayları hasat ettiğini açıkladı. Balcıoğlu, 5 kiloluk paketler halinde un yapıldığını belirterek, "İstiyoruz ki Silivri'de kimse 'Ben yalnızım' demesin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bu şehir; üretenin, paylaşanın ve dayanışmayla ayakta duranların şehridir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye adına önemli bir gelişmeyi duyurdu. Belediyenin kendi arazilerinde yetiştirdiği buğdayları ekip öğüttüklerini ifade eden Balcıoğlu, elde edilen unların vatandaşların sofrasına ulaşacağını belirtti.

"Ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle buluşturmaya başlıyoruz"

Yine tarlalara ekilen ayçiçeklerden elde edilen yağı, 5 litrelik tenekeler halinde 15 bin hanenin mutfağıyla buluşturmak üzere hazırladıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Şimdi, Birlikte Dayanışma Marketimiz aracılığıyla bu unları ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle buluşturmaya başlıyoruz. Bizim derdimiz çok açık: Hiçbir anne-babanın 'Evde yağ yok, un yok' diye içinin yanmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ekmeğin ve bereketin adilce paylaşıldığı bir Silivri için çalıştıklarını kaydeden Balcıoğlu, "Bu toprakların bereketi de, alın teri de bize emanet, en çok da 'Ben ne yapacağım?' kaygısını taşıyan komşumuz bize emanet. İstiyoruz ki Silivri'de kimse 'Ben yalnızım' demesin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bu şehir; üretenin, paylaşanın, dayanışmayla ayakta duranların şehri" ifadesine yer verdi.