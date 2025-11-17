Silivri Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
Silivri Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Çağrısı

17.11.2025 09:42
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 1999 öncesi yapılarda yaşayan vatandaşları kentsel dönüşüm ve afet eğitimleri için çağrıda bulundu. 1991 yapımı Aşiyan Sitesi'nde gerçekleşen yıkım, afetlere karşı direnci artırmayı hedefliyor.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Özellikle 1999 öncesi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisleri'mize, Afet Koordinasyon Merkezi'mize risk tespiti ve afet farkındalık eğitimleri için bekliyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de bulunan 1991 yapımı Aşiyan Sitesi'nde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm yıkımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlara çağrı

Balcıoğlu, "Bu yapı, son görevi olarak 26 Kasım Ulusal Tatbikatı'nda ulusal ve uluslararası ekiplerimize gerçek bir uygulama alanı sağlayacak, müdahale ve risk yönetimi çalışmalarına katkı sunacaktır. Buradan tüm hemşehrilerimize çağrımdır, özellikle 1999 öncesi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm ofislerimize, Afet Koordinasyon Merkezimize risk tespiti ve afet farkındalık eğitimleri için bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

