Silivri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Silivri\'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
24.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Derya EVREN KORKMAZ/ Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın otobüs içi kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı otobüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan otobüsünün kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:20:56. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.