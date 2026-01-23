Silivri\'de Otobüs Otomobile Çarptı

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.