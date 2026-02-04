Silopi'de Hırsızlık Olayı Kısa Sürede Aydınlatıldı - Son Dakika
Silopi'de Hırsızlık Olayı Kısa Sürede Aydınlatıldı

04.02.2026 16:33
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler, 22 saatlik çalışmayla yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatılarak şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Silopi ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kepenginin kırılarak hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın ardından Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan özel ekip, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve teknik takip yöntemleriyle şüphelilerin izini sürdü. Yaklaşık 22 saat süren aralıksız ve titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silopi Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere, olayın aydınlatılmasında görev alan tüm personelimizi tebrik ediyoruz. Şehrimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuru ile mücadelemiz, gece gündüz demeden kararlılıkla sürecektir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

