Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu

Bir süredir kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası İsmail Bağatur'un (35), inşaatta cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Ofis Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini ve kimliğinin ise bir süredir kayıp olarak aranan İsmail Bağatur olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Bağatur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.