Sinem'in Ailesine Cezaevinden Tehdit Mektubu

28.01.2026 13:30
Sinem Topaloğlu'nun anneannesi, katilinden gelen mektupla tehdit edildiklerini açıkladı.

1) EŞİNİN KATLETTİĞİ SİNEM'İN AİLESİNE CEZAEVİNDEKİ SANIKTAN 'DEFİN İSTEĞİ' MEKTUBU (2)

ANNEANNE KONUŞTU

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Sinem Topaloğlu'nun anneannesi Gülnaz Topaloğlu, cezaevindeki sanık Ali Eren Somun'dan gelen mektuba ilişkin konuştu. Torununun mezarı başında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gülnaz Topaloğlu, "Her şeyi bilinçli yaptı. En sonunda da hiçbir şey yapmamış gibi bize cezaevinden mektup gönderdi. Bizi tehdit ediyor. Mezarı oradan kaldırıp, 'Güle oynaya geldiği köye götüreceğim, gökyüzündeki güneş yere değse bunu yapacağım' diyor. Bu ne nasıl iştir? En ağır cezayı almasını istiyorum. Müebbet alsın, ömür boyu şikayetimi asla geri almam. O orada yemek yiyip, su içiyor. Açık görüşü bile var. Ben toprağa bakıp ağlayıp eve gidiyorumö dedi.

'BİZİ AÇIK GÖRÜŞE ÇAĞIRIYOR'

Gülnaz Topaloğlu, cezaevinde olan Ali Eren Somun'un yazdığı mektupta kendilerini açık görüşe davet ettiğini ifade ederek, "Bunu asla kabul etmiyorum. Hiçbir şey yapmamış gibi 'Açık görüşüme gelin' diyor. 'Eşimin ailesi olduğunuz için açık görüşüme gelebilirsiniz' diyor. Resmen bizi tehdit ediyor. Bu aileyi yakıp bitmişsin. Psikolojimizi bozmuşsun bir de mektup yazıp tekrar psikolojimizi bozuyor. Mezarı kendi köyüne getirecekmiş. Buradan mezar kaldırmak bir yiğidin harcı değildir. Burası Ören köyü, bu mezar buradan kalkamaz. Bunun için de ayrı ceza almasını istiyorum. Sinem öldükten sonra eşimde Alzheimer hastalığı başladı. Mektubu da eşime yazıp yollamış. Cevap yazmasın diye mektubu elinden aldım, avukata verdim. Çocuğum için ben her şeyi yapmaya hazırım. Hapisten kaçıp gelir diye de korkuyorum. Torunum öldü, benim canım ciğerim yandıö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

