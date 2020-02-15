Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı

14 dakika önce

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmenden 3'ü donarak hayatını kaybetti.

Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı, System.String[]

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmenden 3'ü donarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir grup düzensiz göçmen, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında fark edildi. Güvenlik güçlerince yapılan müdahale sonucunda düzensiz göçmenlerin soğuktan etkilenmesi sonucu hipotermi olayı meydana gelmesi üzerine bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeden ambulanslarla alınarak Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybederken, 24 kişinin ise ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 5 düzensiz göçmen Van Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Türkiye, Kapıköy, Saray, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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