Sinop\'ta Kar Manzaraları

Sinop'ta kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla kaydedildi.

Kentte dört gündür aralıklarla etkili olan kar, Ayancık ilçesindeki 1600 rakımlı Çangal Dağı'nda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İlçenin önemli turizm merkezlerinden Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunan Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi.

Bu arada kentte kar nedeniyle kapalı bulunan 223 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.