Sinop\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 12.20 sıralarında Gelincik Mahallesi, Nokta Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 57 ACE 273 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran 57 AN 016 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP