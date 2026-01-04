Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Bir kadın içerik üreticisinin, sosyal medya hesabı için "estetik" fotoğraf çekmek amacıyla bir cami imamından namaz kılıyormuş gibi poz vermesini istemesi büyük tepki topladı.

DAHA İYİ FOTOĞRAF İÇİN İMAMA POZ VERDİRDİ

İbadet anını bir kurgu malzemesi haline getirmeye çalışan içerik üreticisinin o anlara dair görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kullanıcılar, dini değerlerin ve ibadet mekanlarının etkileşim uğruna araçsallaştırılmasına sert eleştirilerde bulundu. "İçerik çılgınlığı" olarak nitelendirilen bu davranış, kutsal değerlere ve din görevlisinin makamına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle binlerce kişi tarafından kınandı.