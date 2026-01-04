Bir kadın içerik üreticisinin, sosyal medya hesabı için "estetik" fotoğraf çekmek amacıyla bir cami imamından namaz kılıyormuş gibi poz vermesini istemesi büyük tepki topladı.
İbadet anını bir kurgu malzemesi haline getirmeye çalışan içerik üreticisinin o anlara dair görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Kullanıcılar, dini değerlerin ve ibadet mekanlarının etkileşim uğruna araçsallaştırılmasına sert eleştirilerde bulundu. "İçerik çılgınlığı" olarak nitelendirilen bu davranış, kutsal değerlere ve din görevlisinin makamına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle binlerce kişi tarafından kınandı.
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
