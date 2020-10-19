Şırnak'ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata geçiyor - Son Dakika

Şırnak'ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata geçiyor

19.10.2020 00:58
Şırnak'ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata geçiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış törenine katıldı. 3.5 milyar liralık 591 projenin hayata geçirildiği açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmak için değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim siyaset anlayışımızda partizanlık, insanları etnik kökenlerine, inançlarına göre tasnif etmek yoktur. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız" dedi.

Toplu açılış töreni öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği teveccüh ile bölgenin kaderinin değiştiğini söyledi. Bu seçimlerde alınan sonuç ile Diyarbakır annelerine Şırnaklıların cesaret verdiğini belirten Erdoğan, "Bugün bizi heyecanla bağrına basan Şırnak halkına teşekkür ediyorum. Şırnak dik duruşu ile 31 Mart seçimlerinde tüm Türkiye'ye örnek oldu. Bu seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesini çok daha kararlı yürütmeye başlamıştır. Terör mağduru kardeşlerimiz mağduriyetlerini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Diyarbakır annelerine siz cesaret aşıladınız. Bölgemiz geleceğinde teröre yer olmadığını siz haykırdınız. Demokrasi dışında yol arayanlara, tehditle halkın iradesini gasp etmek isteyenlere 31 Mart'ta esaslı bir ders verdiniz. Terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz. Bize bu gururu yaşattığınız için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde siz bize sahip çıktınız, inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi, bizi özellikle birbirine bağlayan o bağlara sahip çıkacağız. Sizler nasıl bizi mahcup etmediyseniz biz de sizi mahcup etmeyeceğiz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle Şırnak'ı büyütmeyi daha da güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. İşte TOKİ'nin yaptığı konutları Şırnak'ta görüyorsunuz. Bir zamanlar Şırnak'ta caddelerin ortasında fosseptik akıntılar vardı, bugün bunlar yok. Şırnak'a eli boş gelmedik. Bugün burada eğitimden, sağlığa, spordan, alt yapıya, enerjiden, güvenliğe kadar 3.5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 3.5 milyarı aşan yüzlerce projeyi sizlerle buluşturuyoruz. Bu hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hizmetleri yapan bakanlıkları, kurumları, belediyeyi tebrik ediyorum. Bundan sonra yatırım seferberliği ürünlerini sizlerle birlikte açmaya devam edeceğiz. Biz Şırnak ve Şırnaklı kardeşlerimize sevdalıyız. Biz sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Biz milletimize efendi olmak için değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim siyaset anlayışımızda partizanlık, insanları etnik kökenlerine, inançlarına göre tasnif etmek yoktur. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız" diye konuştu.

"Önce hayal ettik, sonra hayallerimizi gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları önce hayal ettiklerini sonra da hayallerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut örneğidir. Her alanda Türkiye ile birlikte Şırnak'ı da gerçekten ileri bir noktaya taşıdık. Önce hayal ettik sonra hayallerimizi gerçekleştirdik. Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz tüm hayallere kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda eski rakamla 12.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Korona virüs salgını döneminde Türkiye'nin gücü çok daha iyi anlaşılmıştır. 18 yılda yaptığımız sağlık yatırımlarının meyvelerini son 8 ayda topladık. Biz bu krizi alnımızın akıyla yürüttük, yürütüyoruz. Gözünü hırs bürümüş meslek odalarına rağmen sağlık sistemimizin sıkıntıya girmesine izin vermedik" şeklinde konuştu.

Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında kardeşlik vurgusu da yaptı. Birlik ve beraberliğin bozulmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin iradesini kimseye ezdirmedik. 18 yıllık mücadelemizin sonunda bu gerçeği artık herkesin gördüğüne inanıyorum. Türkiye'de sandık dışında hiçbir yetki yoktur. Milletten yetki almayan hiç kimseye müsaade etmeyiz. Terörle siyasetin dizayn edildiği günler geride kalmıştır. Türkiye'nin geleceğinde terör ve darbeye yer yoktur. Sırtını bunlara yaslayanlar kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı senaryoları ile ülke başına gelme işi de boşa çıkmıştır. Kimsenin aramıza nifak tohumu ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılara karşı birbirimize kenetlenerek cevap vereceğiz. Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Gürcü vasfımızla tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Rengini ecdadımızın kanından alan tek bayrak ile geleceğe yürüyeceğiz. Tek vatan üzerinde ameliyata izin vermeyeceğiz. Tek devlet sınırlarımızda huzurlu yaşayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan projelerin kurdeleleri kesildi. - ŞIRNAK

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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