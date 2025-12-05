Kuzen tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Kuzen tartışması kanlı bitti
05.12.2025 19:39
Şırnak'ın Güneyce köyünde bir kişi tartıştığı kuzenini silahla vurarak yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Şırnak'ta S.G., kavga ettiği kuzeni E.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KUZEN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., iddiaya göre tabancayla kuzeni E.G.'ye ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden E.G, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli S.G. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA

