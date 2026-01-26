Şişli'de Korkunç Cinayet: Ceset Bulundu

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2'si yabancı uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cinayete ilişkin detaylar

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı öğrenildi.

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K'nin yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K'nin de bu nedenle yakalandığı öğrenildi.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K'nin de geldiği tespit edildi.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.