Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

05.07.2022 15:48
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

O.K. (42) yönetimindeki 34 HJ 9951 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (6), M.K. (40), İ.K. (45) ve T.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan E.K. ile M.K. Sivas'a sevk edildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Malatya, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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