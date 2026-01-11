Sivas'ta Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

11.01.2026 20:00
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Okullar 12 Ocak'ta kapalı olacak.

SİVAS'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
