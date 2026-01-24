Sivas'ta Karabatak Ziyareti - Son Dakika
Sivas'ta Karabatak Ziyareti

24.01.2026 10:52
Sivas'ta kar yağışıyla birlikte binlerce karabatak, Kızılırmak Nehri'nde görüntülendi.

KAR yağışı ve soğuk havanın hükmünü sürdürdüğü Sivas'ta karabataklar, son günlerde Kızılırmak Nehri'ni mesken tuttu. Binlerce karabatağın hem suda ve hem de gökyüzündeki görüntüleri ilgi çekti.

Son yılların en şiddetli kışını yaşayan Sivas'ın sürpriz ziyaretçileri, karabataklar oldu. Nehrin kent merkezinden geçen tarihi Eğri Köprü kısmına gelen binlerce karabatak, eksi 20'lere kadar düşen soğuk havaya karşın suda yüzerek, avlandı. Daha önce kuşların, soğuk havadan etkilenmeden nehir suyunda konaklamaları dikkat çekti. Karabatakların hem suda hem de gökyüzünde toplu halde uçuşları objektiflere yansıdı.

EN İYİ BALIK AVCISI TÜR

Deniz, göl veya derin suların bulunduğu alanlarda yaşayan ve balıkçıl olan karabataklar, hem iyi yüzme hem de iyi uçma özelliği ile biliniyor. Boyları ortalama 30 santimi bulan ve yapı itibarıyla leylek ailesine daha çok benzeyen karabataklar, en iyi balık avlayan türler arasında gösteriliyor. Siyah tüy yapısı ve keskin gagaları ile dikkat çeken karabataklar, su kıyısındaki ağaçlara kurdukları yuvalarda yavrularını yetiştiriyor.

Kaynak: DHA

