Sivas’ta Şükür Kurbanı Kesildi

14.01.2026 20:25
Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası Başkan Uzun ile şükür kurbanı kesti ve dualar yapıldı.

Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla Miraç Kandili öncesi şükür kurbanı kesildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yağan karın rahmet ve bereket olduğunu anlattı.

Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kar, rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun'un katılanlara teşekkür ettiği program, şükür kurbanının kesilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

